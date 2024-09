Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 18 settembre 2024 (s33 ep. 329): Ridge vuole che R.J. disegni un modello

Deacon alla ricerca di un sommelier

Il conte Boucie (Jimmie J.J. Walker) è uno strano personaggio che si presenta a “Il Giardino” con l’affamato nipotino Orville (Tariq Logan alias “Corn Kid”) ma che Deacon (Sean Kanan) mette comunque alla prova come sommelier. Alla Forrester Creations, intanto, Ridge (Thorsten Kaye) continua a cercare di coinvolgere R.J. (Joshua Hoffman) nell’azienda di famiglia, convinto che abbia un talento straordinario e che possa rappresentare il futuro del marchio.

L’insistenza di Ridge

Ridge insiste affinché R.J. provi a disegnare un modello, per dimostrargli che ha il talento dello stilista. R.J. è molto titubante e cerca di opporsi al padre, sostenendo di essere convinto di poter trovare la propria strada al di fuori dell’attività di famiglia, come dimostra il suo successo come influencer di viaggi intorno al mondo. Ridge, però, pieno di entusiasmo ed è profondamente convinto che il futuro del figlio sia nella moda.

