Anticipazioni della puntata di sabato 18 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 18 gennaio 2025 (s34 ep. 28-29-30): Steffy scopre ciò che è successo a Kelly

Steffy va su tutte le furie

Deacon (Sean Kanan) non riesce a credere che Sheila (Kimberlin Brown) abbia salvato la vita a Kelly (Sophia Paras McKinlay) e sostiene che questo episodio condizionerà in positivo l’idea che suo figlio ha di lei. Finn (Tanner Novlan) e Kelly tornano dalla spiaggia e raccontano a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ciò che è successo. Steffy, terrorizzata all’idea che avrebbe potuto perdere sua figlia, rimane senza parole quando Kelly le rivela che, a salvarla, è stata la “mamma” di Finn ossia Sheila. Steffy va su tutte le furie perché si rende conto che Sheila non ha alcuna intenzione di restare fuori dalla vita di Finn e del nipotino.

Finn cerca di calmare Steffy

Finn, in preda ai sensi di colpa, cerca inutilmente di calmare Steffy e le dice anche che dovrebbe essere riconoscente a Sheila o quanto meno mettere da parte il passato visto che ha salvato la sua bambina. Deacon e Sheila continuano a commentare l’accaduto e anche secondo lui Steffy dovrebbe deporre l’ascia di guerra e correre a ringraziarla.

Steffy non si fida più di Finn

Alla Spencer Pubblications, Liam (Scott Clifton) continua ad insistere che, di Finn, non può più fidarsi ma Wyatt (Darin Brooks) è convinto che, in realtà, il fratello sia soltanto mosso dal desiderio di tornare con Steffy. Liam nega ma i suoi discorsi hanno contribuito a mettere in crisi Steffy perché, alla richiesta di Finn di mostrare gratitudine a Sheila, la donna, disgustata, gli rinfaccia l’abbraccio che lui ha dato a Sheila in tribunale e grida al marito di non potersi più fidare di lui. Finn, a questo punto, cerca di spiegarle i suoi sentimenti per la madre naturale.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.