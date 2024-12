Anticipazioni della puntata di mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 18 dicembre 2024 (s34 ep. 10): Sheila riceve la visita di Finn in carcere

Sheila riceve la visita di Mike

In carcere, Sheila (Kimberlin Brown) riceve la visita di Mike (Ken Hanes) che cerca di incoraggiarla in vista del suo imminente processo, giurandole che le sarà sempre accanto ed esortandola ad accettare sia la sua condizione di detenuta che il fatto che non potrà mai avere un posto nella vita di suo figlio e di suo nipote.

Wyatt affronta Hope

Sheila, nonostante le parole di Mike, non dispera e con un sotterfugio fa in modo di ottenere una visita in carcere da parte di Finn (Tanner Novlan) in veste di suo medico curante. Finn raggiunge Sheila in carcere e lui cerca di essere il più possibile professionale e distaccato. Sheila, però, sa come far leva sulle debolezze del figlio, che ha sempre sofferto la mancanza della madre naturale. Hope (Annika Noelle), intanto, riceve la visita di Wyatt (Darin Brooks) che chiede alla cognata i motivi per i quali ha baciato Thomas (Matthew Atkinson).

