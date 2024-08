Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations

Anticipazioni Beautiful puntata 18 agosto 2024 (s33 ep. 290): la gelosia di Thomas trova conferme?

Hope rischia di farsi male e Thomas l’aiuta

Alla Forrester Creations Hope (Annika Noelle) è appena scivolata da una pedana dove stava provando personalmente uno dei nuovi modelli della collezione ed è caduta addosso a Thomas (Matthew Atkinson) sul divano, mentre lui cercava di impedirle di fasi male.

Liam vede la scena e diventa furioso

A Liam (Scott Clifton), che entra in quel momento nella stanza, sembra una situazione assolutamente lampante, la dimostrazione che tutti i suoi timori sono fondati, visto che ha trovato Hope e Thomas abbracciati sul divano in ufficio. Adesso Liam vede materializzarsi tutti i suoi timori per l’intensa frequentazione professionale tra sua moglie e lo stilista, e si lascia andare a una violenta scenata.

