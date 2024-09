Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful puntata del 17 settembre 2024: R.J. non crede che Brooke possa vivere senza Ridge

Anticipazioni della puntata di martedì 17 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 17 settembre 2024 (s33 ep. 328): R.J. non crede che Brooke possa vivere senza Ridge

R.J. non vuole essere coinvolto in nessuna lite familiare

R.J. (Joshua Hoffman) mette in chiaro con Eric (John McCook) che non vuole essere coinvolto in alcun litigio familiare anche se si chiede a che punto sia il rapporto tra i suoi genitori. Pur ammirando le scelte di indipendenza della madre, R.J. dubita che Brooke (Katherine Kelly Lang) potrà mai essere veramente felice senza l’amore della sua vita.

Deacon alla ricerca di un sommelier

Deacon (Sean Kanan) vuole continuare ad espandere la sua attività di ristoratore e, per darle prestigio, consigliato da Chef Daniele (Daniele Uditi), decide di mettersi alla ricerca di un raffinato esperto di vini per valorizzare l’offerta de Il Giardino. Riceve così, per un colloquio, il primo sommelier che ha risposto ad un suo annuncio: il conte Boucie (Jimmie J.J. Walker).

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.