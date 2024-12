Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di martedì 17 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 17 dicembre 2024 (s34 ep. 9): Hope e Liam si tolgono le fedi

Hope non vuole un uomo indeciso tra due donne

Hope (Annika Noelle), durante il confronto definitivo con Liam (Scott Clifton), ha capito di non poter più sopportare il fatto che il cuore di suoi marito sia diviso tra lei e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tra due famiglie. Hope, infatti, non vuole ripercorrere le orme di Brooke (Katherine Kelly Lang) e che tanto ha visto soffrire nel corso degli anni a causa di Ridge (Thorsten Kaye) e della sua indecisione tra la madre e Taylor (Krista Allen).

Hope e Liam firmano il divorzio

Hope aggiunge anche l’attrazione che nutre per Thomas (Matthew Atkinson) è dovuta proprio al fatto che lei è inequivocabilmente l’unica donna che Thomas ama. Hope, quindi, ha fatto preparare le carte per il divorzio e con un profondo senso di perdita, sia lei che Liam si tolgono le fedi nuziali, chiudendo un capitolo importante della loro vita.

