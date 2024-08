Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e con al centro le vicende della Forrester Creations

Anticipazioni della puntata sabato 17 agosto 2024, alle 13:50 di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 17 AGOSTO 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 17 agosto 2024 (s33 ep. 288-289): i sospetti di Liam su Thomas

-La puntata finisce alle 14:30-

Taylor e Brooke discutono di Ridge

Taylor (Krista Allen) e Brooke (Katherine Kelly Lang) affrontano il tema del ritorno di Ridge (Thorsten Kaye), il quale si trova intanto a raccontare a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e a Finn (Tanner Novlan) tutto ciò che è accaduto.

Liam nutre sospetti su Thomas

Liam (Scott Clifton) nutre grande preoccupazione per il comportamento di Thomas (Matthew Atkinson), che lavora a stretto contatto tutti i giorni, anche fino a tarda sera, con Hope (Annika Noelle). Ma lei, dopo le esitazioni iniziali, è felice della collaborazione con Thomas, perché la linea si sta riprendendo e nota i suoi continui progressi a livello personale e ne è contenta anche per Douglas (Joseph Samiri).

Neanche Wyatt riesce a tranquillizzare Liam

Sempre Liam, a pranzo a “Il Giardino” con Wyatt (Darin Brooks), continua a esprimere la sua inquietudine e il sospetto che da un momento all’altro Thomas possa ricadere nell’ossessione per Hope. Se da una parte cerca di tranquillizzarlo, dall’altra il fratello non può che condividere la diffidenza di Liam e invitarlo a stare in guardia. Liam allora, decide di andare a verificare di persona il clima tra Thomas e la moglie.

Beautiful, replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle 07:45 alle 09:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.