Anticipazioni della puntata di sabato 16 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 16 NOVEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 16 novembre 2024 (s33 ep. 398-399-400): Liam vede Hope e Thomas baciarsi

Steffy si scusa con Hope

A Roma, ha inizio la conferenza stampa durante la quale Hope (Annika Noelle) elogia Thomas (Matthew Atkinson) per il suo talento come stilista e per il suo impegno nel farsi anche lui promotore del messaggio sociale che la linea di moda porta avanti. Dopo il grande successo dell’anteprima, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riconosce grandi meriti a Hope e si scusa con lei per aver dubitato della sua lealtà nei confronti del marito. Hope ne è molto contenta e, poco dopo, insieme a Thomas, decide di festeggiare, andando a fare con lui una passeggiata per la città.

Liam arriva a Roma

Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si danno appuntamento alla villa dei Cavalieri di Malta sull’Aventino. Ilaria (Ilaria Stagni), una loro amica italiana, dice loro che, guardando dal buco della serratura, vedranno il loro destino e il loro futuro. Liam (Scott Clifton), nel frattempo, è ancora sul jet assieme al padre e si preoccupa per il ritardo. Hope dice a Bill (Don Diamont) di essersi pentito per aver trattato Hope con sfiducia ma Bill lo rassicura. Dopo l’atteggiamento, Liam viene portato a Piazza Navona. Qui, trova Steffy che gli racconta di essersi ricreduta su Hope e lo informa che la moglie è andata a fare una passeggiata per Roma.

Taylor è preoccupata

Liam comincia a fare il giro dei monumenti alla ricerca di Thomas e Hope . Poco dopo, li scorge mentre stanno ammirando il Colosseo. Con grande shock di Liam, però, Hope, che non si è accorta della presenza del marito, bacia Thomas con grande passione. Brooke, nel frattempo, sta cercando di raggiungere Ridge e Carter ma si perde, prima nel Giardino degli Aranci e poi nel terreno della villa dei Cavalieri di Malta, proprio mentre Ridge si è convinto a guardare dal buco della serratura. A Los Angeles, in attesa del ritorno della moglie, Finn (Tanner Novlan) ringrazia Taylor (Krista Allen) per l’aiuto che le ha dato con i bambini e lei si ritrova a confidargli i suoi timori riguardo al possibile riavvicinamento tra Ridge e Brooke.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.