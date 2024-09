Anticipazioni della puntata di domenica 15 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 15 settembre 2024 (s33 ep. 325-326): Jack non vuole aiutare Sheila

Sheila prova a convincere Jack

Jack (Ted Finnegan) dice a Sheila (Kimberlin Brown) di non essere disposto ad aiutarla come suo avvocato penalista. Se l’incontro parte quindi in salita, con Jack che dichiara di essersi presentato in prigione soltanto per stabilire un addio definitivo tra loro, Sheila mette in opera tutte le sue arti seduttive per instaurare un dialogo a suo favore con lui.

Katie rassicura Carter

Katie (Heather Tom) torna da Carter (Lawrence Saint-Victor) negli uffici della Forrester e gli racconta di non essere rimasta a pranzo a casa di Bill (Don Diamont) al quale ha ribadito che, tra loro, ci sarà sempre un forte legame ma che, in questo momento, la sua priorità è Carter da cui è tornata subito anche per rassicurarlo.

