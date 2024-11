Anticipazioni della puntata di venerdì 15 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 15 novembre 2024 (s33 ep. 397): Ridge ha un’idea per il servizio fotografico

Brooke e Hope si dividono la scena

L’idea lanciata da Ridge (Thorsten Kaye) di far indossare a Brooke (Katherine Kelly Lang) le creazioni della linea Hope for the Future, dividendo così la scena con la figlia Hope (Annika Noelle), rende emozionate e felici entrambe ed è uno vero scoop per la stampa. Brooke e Hope sono protagoniste di uno sfavillante servizio fotografico.

A Los Angeles, tutti seguono l’evento

A Los Angeles, nel frattempo, Eric (John McCook), Paris (Diamond White), Zende (Delon De Metz) e R.J. (Joshua Hoffman), nonostante il fuso orario, stanno seguendo l’evento di Roma da remoto e sono in contatto con Carter (Lawrence Saint-Victor) che sta controllando che tutto si svolga come previsto. Liam (Scott Clifton), invece, è in volo per l’Italia con l’aereo privato di Bill (Don Diamont). Liam spera di arrivare in tempo per stare accanto a sua moglie, che è all’oscuro del suo arrivo, e di farle quindi una gradita sorpresa.

