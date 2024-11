Anticipazioni della puntata di giovedì 14 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 14 novembre 2024 (s33 ep. 396): Bill aiuta Liam per il viaggio a Roma

Liam è in agitazione

Liam (Scott Clifton), a casa, a Los Angeles, è in agitazione perché sta cercando di trovare un posto su un aereo di linea che lo conduca a Roma in tempo per presenziare all’anteprima della linea Hope for the Future, accanto a Hope (Annika Noelle) e anche per controllare che Thomas (Matthew Atkinson) non approfitti della situazione per riavvicinarsi a sua moglie.

Il giorno dell’anteprima è arrivato

Bill (Don Diamont) interviene in modo provvidenziale, risolvendo la questione. Liam, infatti, partirà per Roma con il jet privato di suo padre. Liam, quindi, è al settimo cielo e pregusta la felicità della moglie quando lo vedrà arrivare. Il giorno dell’anteprima della nuova collezione di Hope of the Future, che si svolgerà a Piazza Navona, nel frattempo, è arrivato.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.