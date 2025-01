Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di martedì 14 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 14 gennaio 2025 (s34 ep. 24): Finn e Kelly spiati da Sheila

Finn porta Kelly in spiaggia

Finn (Tanner Novlan) ha portato Kelly (Sophia Paras McKinlay) in spiaggia per trascorrere un pomeriggio insieme ma ignora di essere spiato proprio da Sheila (Kimberlin Brown) che, nonostante lo scetticismo di Deacon (Sean Kanan), è convinta di avere un posto assicurato nella vita di suo figlio. Finn è impegnato in una telefonata urgente con l’ospedale e si allontana da Kelly perché la linea è disturbata.

Sheila salva la vita a Kelly

Prima di allontanarsi, Finn raccomanda a Kelly di non avvicinarsi alla riva ma la bambina si avvicina pericolosamente alle onde. Poco dopo, Kelly viene travolta da un’onda e Sheila si lancia in suo soccorso, impedendo che anneghi. A quel punto Finn si accorge di quello che sta succedendo.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.