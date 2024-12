Anticipazioni Beautiful puntata del 14 dicembre 2024: Hope non vuole essere come sua madre Brooke

Anticipazioni della puntata di sabato 14 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 14 dicembre 2024 (s34 ep. 5-6-7): Hope non vuole essere come sua madre Brooke

Hope difende Thomas

Wyatt (Darin Brooks) prova a convincere Liam (Scott Clifton) a non divorziare. Liam replica, dicendo che la realtà dei fatti non comprende il perdono e che anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo aveva messo in guardia. Liam, inoltre, confessa anche di averla baciata. Steffy è preoccupata quanto Ridge (Thorsten Kaye) che la colpa del bacio con Hope possa ricadere su Thomas e teme anche che Liam non potrà mai perdonare Hope (Annika Noelle). Discutendo con Brooke (Katherine Kelly Lang) Hope difende Thomas e la sua coerenza perché, a differenza di Liam che pensa a Steffy, Thomas non ha un’altra donna in testa e ama solo lei. Hope le chiede riservatezza dopo averli visti a letto insieme.

Le preoccupazioni di Finn

Hope è pronta ad accettare le conseguenze della sua scelta ma vuole una vita diversa da quella di Brooke, che ha passato anni a rincorrere Ridge, contendendoselo con Taylor (Krista Allen). Finn (Tanner Novlan) e Steffy continuano a parlare della crisi tra Liam e Hope. Lui è preoccupato che la possibile fine del matrimonio dei due possa pesare anche sul suo rapporto di coppia e confida alla moglie di non sentirsi tranquillo poiché teme che Liam possa riprovarci con Steffy. Dal canto suo, Steffy continua a nascondergli i baci che lui le ha dato sia a Roma che a Los Angeles.

Brooke nasconde la verità a Ridge

Thomas rischia di essere accusato di non aver superato la sua ossessione per Hope e di averla manipolata oltre a rischiare di illudersi di poter avere finalmente una storia con lei. Nel frattempo, Ridge parla con Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas e per non averlo colpevolizzato per quello che lui ritiene un episodio di poco conto. Brooke, al momento, non gli dice nulla sul fatto di aver sorpreso la figlia a letto con Thomas.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.