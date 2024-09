Anticipazioni della puntata di venerdì 13 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 13 settembre 2024 (s33 ep. 321): Sheila riceve la visita di Mike

Carter è preoccupato per le intromissioni di Bill

Carter (Lawrence Saint-Victor) è preoccupato di un possibile ritorno di fiamma tra Bill (Don Diamont) e Katie (Heather Tom) e ne parla con Brooke (Katherine Kelly Lang), che da una parte cerca di rassicurarlo sui sentimenti che la sorella prova per lui, dall’altra esprime tutto il suo apprezzamento per il benefico effetto che lui ha avuto nella vita di Katie.

Sheila non si rassegna alla sua condanna

Sheila (Kimberlin Brown) riceve in prigione la visita di Mike (Ken Hanes), carcerato nella stessa struttura. Lui le consiglia di cercare un senso nella sua vita in carcere ma lei non si rassegna alla sua condanna e già pensa a come fare per fuggire nuovamente dalla prigione.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.