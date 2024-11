Anticipazioni della puntata di mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 13 novembre 2024 (s33 ep. 395): Hope e Thomas preparano il discorso per la conferenza stampa

Thomas incoraggia Hope

Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson) si trovano in albergo e rileggono il discorso di apertura che Hope ha preparato per la conferenza stampa dell’anteprima internazionale di Hope for the Future. Lui le fa molti complimenti e le infonde coraggio, dicendole che il suo entusiasmo e la sua capacità di comunicare riusciranno a conquistare tutti.

Tutto è pronto per l’evento di Hope for the Future

Durante la preparazione di Hope, sopraggiungono anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Carter (Lawrence Saint Victor). Quest’ultimo illustra orgoglioso, a tutti i presenti, gli ultimi dettagli dell’evento imminente. Pur serpeggiando il legittimo timore che qualcosa possa non funzionare come previsto, la felicità e l’entusiasmo sono travolgenti e coinvolgono tutti.

