Anticipazioni Beautiful puntata del 13 febbraio 2025: Hope non è più sicura dei suoi sentimenti per Thomas

Anticipazioni della puntata di giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 13 febbraio 2025 (s34 ep. 58): Hope non è più sicura dei suoi sentimenti per Thomas

Thomas prova a rassicurare Hope

Hope (Annika Noelle) si presenta a casa di Thomas (Matthew Atkinson), scoppiando in lacrime e spiegandogli come Liam (Scott Clifton) le abbia fatto rivivere il tormento degli anni in cui lui le ha nascosto il fatto che la loro figlia fosse ancora viva. Thomas cerca di rassicurarla, dicendole di essere cambiato e ribadendole l’amore che prova per lei, ma Hope rimane indecisa. A quel punto, Thomas gioca la sua ultima carta.

Hope chiude la storia con Thomas

Dopo la festa di compleanno di Beth (Jordyn Lynn Ariza), Hope ha parlato con Liam che l’ha messa di nuovo in guardia contro Thomas, dicendole che non deve fidarsi di lui. Hope lo ha ascoltato e ha deciso di chiudere la storia con Thomas, soprattutto perché vuole che la figlia abbia di nuovo due genitori uniti.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.