Anticipazioni della puntata di giovedì 12 settembre 2024, alle ore 14, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Katie e Carter si dichiarano il loro amore

Bill (Don Diamont) si ripromette di riconquistare Katie (Heather Tom), forte dell’eroismo dimostrato nella cattura di Sheila (Kimberlin Brown) e dal senso della famiglia di Katie, visto che hanno insieme un figlio in giovane età. Katie, però, in quel momento, si trova tra le braccia di Carter (Lawrence Saint-Victor) e i due per la prima volta si confessano di amarsi, felici di essersi lasciati alle spalle un passato amoroso turbolento e di aver finalmente trovato la serenità l’uno nell’altra.

Bill invita Katie a pranzo

Dopo che Katie l’ha baciato, nell’impeto dell’emozione dopo aver saputo del sacrificio da lui fatto per incastrare Sheila, Bill continua a sperare di rimettersi con la madre di suo figlio e per questo motivo, decide di invitarla a pranzo a casa sua, dove hanno vissuto insieme e hanno tanti ricordi. Carter teme questa intromissione di Bill nel suo rapporto con Katie.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.