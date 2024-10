Anticipazioni della puntata di sabato 12 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 12 OTTOBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 12 ottobre 2024 (s33 ep. 358-359-360): Steffy rivela i suoi dubbi a Liam

Steffy mette in guardia Liam

Dopo aver ricevuto una chiamata di Hope (Annika Noelle) per informarlo che rimarrà di nuovo a lavorare fino a tardi con Thomas (Matthew Atkinson), Liam (Scott Clifton), non tollerando che la moglie faccia le ore piccole insieme a Thomas, ha l’ennesima crisi d’ansia e si sfoga con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che lo mette in guardia, rivelandogli una sua scomoda convinzione: è Hope, la causa della tensione che lui avverte tra la moglie e Thomas, perché è lei ad essere attratta da lui, in questo caso.

Steffy invita Liam ad avere un confronto con Hope

Secondo Steffy, quindi, Hope sembra provare da qualche tempo dei sentimenti nei confronti di Thomas. Liam rifiuta con violenza questa convinzione di Steffy e difende a spada tratta la moglie ma Steffy insiste di aver colto ripetuti segnali di quanto afferma e lo invita ad avere un confronto sincero con Hope. Nel frattempo, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) hanno una civile ma tesa discussione perché Taylor accusa Brooke di non averle detto tutta la verità su quello che lei pensa veramente di suo figlio e che la credeva una amica sincera.

Il confronto teso tra Brooke e Taylor

Brooke, seppur amareggiata, pensa solo al benessere della figlia e non cede di un millimetro ribadendo i suoi dubbi sull’opportunità che Hope e Thomas lavorino così a stretto contatto. Hope, intanto, confida a Thomas le sue difficoltà con Liam e lui la invita a correre da lui per avere un chiarimento. Tornata a casa, però, trova Liam sconvolto che le riferisce ciò che Steffy sospetta di lei. Steffy teme anche che l’attrazione che Hope prova per Thomas possa rappresentare un grave pericolo per l’equilibrio mentale del fratello.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.