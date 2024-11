Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful puntata del 12 novembre 2024: Liam non riesce a prenotare un volo per Roma

Anticipazioni della puntata di martedì 12 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DALL’11 AL 15 NOVEMBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 12 novembre 2024 (s33 ep. 394): Liam non riesce a prenotare un volo per Roma

Brooke e Ridge passeggiano per Roma

Sistemata la famiglia, Liam (Scott Clifton) cerca di prenotare un volo per Roma. Trovare un posto su un aereo di linea, però, si rivela per lui un’impresa più complicata del previsto. Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), nel frattempo, passeggiano per Roma e rimangono incantanti dalle meraviglie della Città Eterna.

Brooke prova a convincere Ridge a tornare con lei

Brooke continua a ripetere a Ridge quanto desideri che si rimettano insieme ancora una volta, esortandolo a lasciarsi andare all’amore che li lega da sempre. Ridge, però, ribadisce di essere stanco di tutte le difficoltà che hanno incontrato, stando insieme, e di non credere più al fatto che siano destinati a ritrovarsi, pur riconoscendo con malinconia che il suo amore per lei non si esaurirà mai.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.