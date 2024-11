Anticipazioni della puntata di lunedì 11 novembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 11 novembre 2024 (s33 ep. 393): Brooke chiede a Ridge di tornare insieme

Ridge non riesce a lasciarsi andare con Brooke

Ridge (Thorsten Kaye), su consiglio di Carter (Lawrence Saint-Victor) che lo spinge a riavvicinarsi al suo amore di sempre, approfitta di un momento di libertà dagli impegni professionali e fa una passeggiata con Brooke (Katherine Kelly Lang), la quale, rapita dalla maestosità del Colosseo, si spinge fino a chiedere a Ridge di tornare insieme e di non separarsi mai più. Ridge, però, ha paura che possano ricadere entrambi nei vecchi schemi, tornando a ferirsi e, quindi, non riesce a lasciarsi andare all’amore.

Liam è in partenza per l’Italia

A Los Angeles, nel frattempo, si crea una importante attesa: Liam (Scott Clifton) vuole fare una sorpresa a Hope (Annika Noelle), raggiungendola in Italia perché ha capito che vuole esserle accanto in un momento così importante per lei ma anche perché è preoccupato del rapporto tra lei e Thomas (Matthew Atkinson). Liam, quindi, chiede a Eric (John McCook) e a Donna (Jennifer Gareis) di prendersi cura dei bambini in sua assenza, con Finn (Tanner Novlan) che promette di aiutarli anche con il sostegno di Li (Naomi Matsuda) e Taylor (Krista Allen).

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.