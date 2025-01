Anticipazioni della puntata di sabato 11 gennaio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 11 gennaio 2025 (s34 ep. 20-21-22): Steffy viene a conoscenza dell’abbraccio tra Finn e Sheila

Steffy guarda il video di Liam

Wyatt (Darin Brooks) incalza il fratello sospettando che, con la scusa di proteggerla, voglia riavvicinarsi a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam (Scott Clifton) ribadisce di essere preoccupato per l’incolumità di Kelly (Sophia Paras McKinlay) e di Steffy, dopo aver assistito all’abbraccio tra Finn (Tanner Novlan) e Sheila (Kimberlin Brown). Liam, quindi, va a casa di Steffy per sincerarsi del suo stato d’animo. Steffy è molto stressata e lega ogni rumore alla possibile presenza di Sheila ma ribadisce che nulla di male potrà accadere alla sua famiglia anche grazie a Finn. A quel punto, Liam le racconta di averlo visto abbracciare la madre naturale fuori dall’aula di tribunale e le mostra il video.

Li sconvolta dalla scarcerazione di Sheila

Liam sostiene che Finn potrebbe non essere in grado di difendere la sua famiglia da Sheila ed esorta Steffy a confrontarsi con lui. Steffy, incredula, cerca di negare la possibilità che suo marito si sia avvicinato a Sheila ma Liam ripete che non ci si può fidare completamente di lui. Finn, nel frattempo, parla con sua madre Li (Naomi Matsuda) e le spiega che il giudice ha ritirato le accuse contro Sheila a causa di un vizio legale. Ora Sheila è una donna libera. Li, sconvolta, esprime profonda preoccupazione per la sicurezza di Steffy e dei suoi nipoti. Finn cerca di rassicurarla.

Liam non si fida di Finn

Deacon (Sean Kanan) è sorpreso nel vedere Sheila libera e viene a sapere che la donna è stata liberata dal giudice. Sheila si dichiara determinata a riconciliarsi con Finn ed è fiduciosa che ci riuscirà. Liam, nel frattempo, prova a convincere Steffy che non può fidarsi di Finn . Liam teme che tra Finn e Sheila possa esserci un riavvicinamento.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.