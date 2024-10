Anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 12 OTTOBRE 2024 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 10 ottobre 2024 (s33 ep. 356): Taylor delusa dal comportamento di Brooke

Thomas si confida con Taylor

Thomas (Matthew Atkinson) si confida apertamente con la madre, dicendole che Brooke (Katherine Kelly Lang) non si fida di lui. Taylor (Krista Allen) rimane molto delusa dalla mancanza di fiducia della sua amica nei confronti di suo figlio ed inizia a non fidarsi più di lei.

Hope difende Thomas agli occhi di Brooke

Brooke ha compreso che Hope (Annika Noelle) nutre un interesse per Thomas e continua a spingerla a parlare. Hope nega ma, al contempo, esprime rammarico per il fatto che Thomas l’abbia sentita parlare male di lui, sottolineando il fatto che Thomas non ha mai agito in modo inappropriato nei suoi confronti e che, anzi, le sta dimostrando costantemente di essere una persona realmente cambiata.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.