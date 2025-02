Ecco cosa succede oggi in Beautiful, la soap opera di Canale 5 ambientata a Los Angeles e che racconta le vicende della Forrester Creations.

Anticipazioni della puntata di lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 10 AL 15 FEBBRAIO 2025 DI BEAUTIFUL

Anticipazioni Beautiful puntata 10 febbraio 2025 (s34 ep. 55): Steffy discute con Thomas a causa di Hope

Thomas spera che Hope lasci Liam

Thomas (Matthew Atkinson) discute con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riguardo ai suoi sentimenti per Hope (Annika Noelle). Thomas vuole solo la felicità di Hope ma ovviamente spera che quest’ultima lasci definitivamente Liam (Scott Clifton) e pensa che questo sia quasi certo visto che i due hanno firmato i documenti per il divorzio. Steffy, però, vuole capire se Thomas sia pronto ad accettare un’eventuale riconciliazione tra Hope e Liam.

Brooke e Ridge sperano che Hope torni con Liam

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) riflettono sui fatti recenti, inclusa la festa di compleanno di Beth (Jordyn Lynn Ariza). Brooke esprime la speranza che Hope e Liam tornino insieme nonostante abbiano firmato le carte per il divorzio. Ridge, pur sottolineando i cambiamenti positivi in Thomas, condivide le preoccupazioni di Brooke, ritenendo che Hope debba riuscire a ritrovare se stessa e salvare il suo matrimonio.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.