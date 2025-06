Anticipazioni della puntata di sabato 1° marzo 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 1° marzo 2025 (s34 ep. 76-77-78): Finn vuole un confronto tra Steffy e Sheila

Sheila giura di essere cambiata

Finn (Tanner Novlan) introduce Sheila (Kimberlin Brown) in casa. Mentre Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è scioccata e lo implora di allontanarla, Finn, al contrario, vuole un chiarimento definitivo. Sheila giura di essere cambiata, di non voler far del male a nessuno, aggiungendo di non voler rinunciare al suo ruolo di madre e nonna. Liam (Scott Clifton), nel frattempo, parlando con il fratello, gli comunica la decisione di Steffy di tornare con i bambini a casa con Finn. Wyatt (Darin Brooks) è costernato dalla scelta di Steffy che considera prematura. Liam, invece, vuole vigilare sulla sicurezza della donna che ama e di sua figlia.

Ridge minaccia Deacon

Liam sembra accettare il fatto di aver perso Steffy, che ha scelto di tornare tra le braccia di Finn senza farsi condizionare da Sheila. Deacon (Sean Kanan), invece, a Il Giardino, riceve una nuova minacciosa visita di Carter (Lawrence Saint-Victor) e di Ridge (Thorsten Kaye), venuti a intimargli di raccontare tutto quello che sa su Sheila. Questa volta, però, Deacon non ha alcuna intenzione di farsi intimidire, costringendo Ridge a minacciarlo di fargliela pagare se mai succedesse qualcosa alla sua famiglia. Finn, invece, affronta Sheila, cercando di convincerla a smettere di reclamare un ruolo nella sua vita e in quella del nipotino.

Steffy prende una dolorosa decisione

Finn chiede a Sheila di non farsi mai più vedere. Nonostante Sheila sembri obbedire, Steffy, turbata, sembra aver preso una dolorosa decisione. Avendo capito l’inutilità di ogni tentativo di convincere la madre biologica di Finn a desistere dai continui tentativi di riallacciare un rapporto con lui, delusa e sconfitta, Steffy decide di lasciare Los Angeles con i suoi figli.

