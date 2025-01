Anticipazioni della puntata di sabato 1° febbraio 2025, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 1° febbraio 2025 (s34 ep. 44-45-46): Finn promette a Steffy che non vedrà più Sheila

Liam ricorda il suo passato con Steffy

R.J. (Joshua Hoffman) prova a convincere Hope (Annika Noelle) a lottare ancora per il suo matrimonio con Liam (Scott Clifton) ma Hope è certa che non ci siano più speranze, anche per il fatto che Liam è di nuovo interessato a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Liam, da solo in ufficio, ricorda il suo passato con Steffy. Finn (Tanner Novlan), invece, è determinato a riunire la sua famiglia e chiede a Steffy di tornare a casa con i bambini e implora nuovamente il suo perdono per aver perso di vista Kelly (Sophia Paras McKinlay) in spiaggia.

Steffy decide di rimanere a casa di Eric

Steffy dice a Finn che, per lei, è intollerabile pensare che Kelly sia viva solo grazie a Sheila (Kimberlin Brown). Finn le promette che non avrà mai più alcun contatto con la sua madre biologica ma per Steffy questo ormai non è più sufficiente. Per questo motivo, Steffy decide di rimanere a casa di Eric (John McCook) per la sicurezza dei bambini. Liam, parlando con Wyatt (Darin Brooks), gli confessa che lasciare Steffy è stato il più grande errore della sua vita.

Ridge e Taylor sono vicini a Steffy

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) riflettono sugli eventi che hanno portato le rispettive figlie a lottare per i loro matrimoni. Ridge è convinto che lui e Brooke riusciranno ad affrontare e risolvere i problemi anche se lui ha parlato con Liam ed è palese che sia ancora innamorato di Steffy. Sia Liam che Finn rivivono i momenti più belli delle storie d’amore che entrambi hanno vissuto con Steffy. Ridge, a casa di Eric, afferma di aver potenziato la sorveglianza della proprietà per difendersi da Sheila, ma la figlia è sempre molto in ansia. Si unisce a loro anche Taylor (Krista Allen) che ha cancellato un impegno di lavoro per stare vicino a Steffy.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.