Anticipazioni della puntata di sabato 7 settembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 7 settembre 2024 (s33 ep. 312-313-314): R.J. è tornato a Los Angeles

Brooke e Ridge contenti per il ritorno di R.J.

R.J. (Joshua Hoffman) è tornato a Los Angeles, dopo un lungo periodo di viaggi intorno al mondo che sono diventati per lui una vera a propria professione come influencer e, per la gioia dei genitori, dichiara di aver intenzione di trattenersi in città per un po’. Soprattutto Brooke (Katherine Kelly Lang) è molto contenta perché ha sentito molto la mancanza del suo figlio più piccolo. Nel frattempo, Thomas (Matthew Atkinson) è al lavoro sui modelli della nuova collezione mentre Taylor (Krista Allen) indaga discretamente sul suo stato d’animo.

Thomas rassicura sua madre Taylor

Thomas rassicura Taylor, sostenendo di essere totalmente preso dal lavoro e dai suoi impegni come genitore e di essersi lasciato per sempre alle spalle l’ossessione per Hope (Annika Noelle). È la stessa Hope a confermare a Taylor la grande armonia professionale ritrovata tra loro e la felicità per tutti i cambiamenti positivi che Thomas ha fatto negli ultimi mesi. Quando sopraggiunge Charlie (Dick Christie) per annunciare il ritorno di R.J., Hope si precipita ad accoglierlo, mentre Thomas esita.

I rapporti tra Thomas e R.J. sono tesi

Thomas confessa a Taylor di essere preoccupato per i sentimenti competitivi del passato con il fratello e teme anche un risentimento da parte sua per la parte avuta nella separazione dei genitori. Gli stessi sentimenti agitano R.J. che confessa a Brooke e a Ridge di essere stato a lungo lontano per evitare di essere coinvolto nei drammi familiari. Hope è molto felice del ritorno di R.J. e anche l’ossessione di Thomas per Hope è motivo di attrito nel rapporto tra i due fratelli. Taylor cerca di rassicurare Thomas e lo invita a inserire il rapporto con R.J. tra gli obiettivi positivi da raggiungere.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.