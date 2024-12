Anticipazioni della puntata di sabato 21 dicembre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 21 dicembre 2024 (s34 ep. 13-14-15): Sheila viene scarcerata

Le prove contro Sheila non sono valide

Sicuri della condanna di Sheila (Kimberlin Brown), Brooke (Katherine Kelly Lang), Deacon (Sean Kanan) e Ridge (Thorsten Kaye) ripensano a ciò che la donna ha fatto in passato, terrorizzando le loro famiglie. I Forrester e gli Spencer partecipano all’udienza e arriva anche Liam (Scott Clifton), con grande disappunto di Finn (Tanner Novlan) che teme che possa riavvicinarsi a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Finn, quindi, lo mette in guardia. All’udienza, tutti restano sbalorditi quando il giudice afferma di non poter accettare come valide le prove della confessione di Sheila a Bill (Don Diamont), perché la confessione è stata ottenuta con metodi illegali.

Sheila e Finn si abbracciano

Sheila, tra la rabbia di tutti e il suo stesso stupore, viene rilasciata. Finn la raggiunge in corridoio e i due si abbracciano. Nell’ufficio del giudice, dopo la sentenza, tutti sono sconvolti e chiedono spiegazioni. Finn e Sheila si abbracciano a lungo e la scena viene ripresa da Liam con il suo cellulare, senza farsi scoprire.

Steffy ingaggia delle guardie del corpo

Alla Forrester Creations, ignari di ciò che è successo, Brooke e R.J. (Joshua Hoffman) parlano di Sheila, fiduciosi che tutto finirà nel migliore dei modi. Sheila, prima di lasciare il carcere, va a salutare Mike (Ken Hanes) che è contento per lei ma, allo stesso tempo, triste perché lui deve rimanere in prigione. Sheila gli dice che farà di tutto per riprendere il suo posto nella vita di Finn. Steffy, tornata a casa, si precipita ad organizzare il potenziamento della sorveglianza, disponendo guardie del corpo per tutta la sua famiglia.

Beautiful: replica di oggi

La soap opera va in onda in replica su La 5, dal lunedì al venerdì alle ore 12:20 e il sabato con una mini-maratona, dalle ore 7:45 alle ore 9:35.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate. A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.