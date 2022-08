Anne Heche è cerebralmente morta: lo annuncia la sua agente in un comunicato che ha fatto il giro del mondo. I gravi danni cerebrali riportati dall’attrice a seguito dell’incidente di qualche giorno fa sono irreparabili: i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale e al momento è tenuta in vita artificialmente solo per valutare le condizioni degli organi e la possibilità di una donazione, come da sue ultime volontà. “Sfortunatamente, in seguito all’incidente il cervello di Anne Heche ha subito gravi danni da asfissia cerebrale e rimane in stato di coma, in condizioni critiche” si legge nelle dichiarazioni rilasciate dalla sua portavoce. Una volta stabilita la possibilità di espianto, le macchine saranno spente: visti i gravi danni subiti “non ci si aspetta che l’attrice sopravviva“.

Non c’è, dunque, più nulla da fare per la Heche dopo l’incidente del 6 agosto scorso: l’attrice, 53 anni, è rimasta a lungo nella sua auto in fiamme – una Mini Clubman blu – dopo essere andata a sbattere contro una casa di Los Angeles a 90 miglia orarie. Stando alle notizie circolate nelle ultime ore, le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza di cocaina, sotto i cui effetti l’attrice era al volante, ma non di alcool, nonostante sia stata trovata una bottiglia di vodka nel porta oggetti della sua auto. La Heche “ha riportato importanti danni polmonari che hanno richiesto la ventilazione meccanica e ustioni che hanno richiesto un intervento chirurgico” si legge nei bollettini ed è in stato di incoscienza dai primi minuti dopo l’incidente. Rimasta in coma da allora, non si più risvegliata. I medici, dunque, stanno valutando la possibilità di espiantare degli organi, se ancora in buone condizioni, e subito dopo le ventole saranno spente.

Anche la famiglia ha rilasciato una dichiarazione, nella quale si concentrano piuttosto sull’eredità artistica e personale dell’attrice e sui ringraziamenti per quanti si sono prodigati per salvarle la vita: