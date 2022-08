È ricoverata in gravissime condizioni l’attrice Anne Heche, nota per numerosi ruoli cinematografici e televisivi, al centro di un incidente stradale avvenuto nelle ore scorse a Los Angeles, nel quartiere di Mar Vista.

Stando a quanto raccolto dalle prime informazioni, sembrerebbe che Heche fosse alla guida della sua auto, una Mini Clubman, che guidava ad alta velocità, quando si sarebbe scontrata contro un appartamento a due piani.

Dall’incidente si sarebbe generato un incendio che, oltre all’auto, si sarebbe propagato anche sull’abitazione stessa, fino a raggiungere il tetto. Un incendio difficile da domare, tant’è che sul posto sono giunti cinquantanove vigili del fuoco, che hanno impiegato poco più di un’ora per avere ragione sulle fiamme.

Inizialmente, non era chiaro chi fosse alla guida dell’auto, sebbene il veicolo sia registrato effettivamente a Heche. I soccorritori giunti sul posto hanno nutrito poche speranze sul poter recuperare la persona alla guida della macchina in vita: una volta caricata sulla barella, la donna si sarebbe alzata, cercando di liberarsi.

Come detto, Heche è stata così ricoverata in ospedale, dove ora si trova in gravi condizioni. Secondo Tmz prima dello scontro contro l’appartamento che ha causato l’incendio, l’attrice si sarebbe scontrata contro un muro in un parcheggio, ma non si sarebbe fermata.

Nata nel 1969, la carriera di Anne Heche è cominciata nel mondo delle soap, lavorando per quattro anni in Destini. Dopo aver partecipato a vari film, ha raggiunto la popolarità nel 1997, con i film “Donnie Brasko”, “So cosa hai fatto”, “Vulcano” e “S3sso e potere”.

In tv, è invece stata protagonista della serie Men in Tree, ma ha anche recitato in Hung, Ally McBeal ed Everwood. Più di recente, è stata vista nella sesta e settima stagione di Chicago P.D., nei panni di Katherine, ed in All Rise, dove interpreta il ruolo ricorrente di Corinne. Prossimamente, sarà nel cast di The Idol.

Heche è passata anche agli onori della cronaca rosa per le sue relazioni con Steve Martin ed Ellen Degeneres, nella cui sit-com Ellen ha recitato per qualche episodio. Proprio sul set della serie ha conosciuto il cameraman Coleman Laffoon, con cui si è sposata e da cui ha avuto un figlio. Finita la loro relazione, si è sposata con l’attore James Tupper, conosciuto sul set di Men in Tree: i due hanno avuto un figlio, ma si sono separati nel 2018.