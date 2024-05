Andrea Stramaccioni, attualmente sotto contratto con Dazn, torna in Rai per commentare gli Europei che si giocheranno in estate

Andrea Stramaccioni torna in Rai per le telecronache degli Europei di calcio 2024 (Anteprima TvBlog)

Ci sarà anche Andrea Stramaccioni nella squadra di RaiSport che seguirà gli europei di calcio, al via in Germania venerdì 14 giugno.

Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, l’ex allenatore dell’Inter, da gennaio 2023 sotto contratto con Dazn, sarà una delle seconde voci coinvolte nelle telecronache Rai delle partite del torneo (non quelle della Nazionale, che saranno curate da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro).

Per Stramaccioni si tratta del ritorno nel team della testata sportiva della tv pubblica. Nel suo curriculum televisivo, infatti, ha già collezionato le partecipazioni agli ultimi Mondiali, quelli giocati in Qatar, ma anche alle finali di Nations League del 2023 e agli Europei Under 21 dello stesso anno. La carriera da commentatore, in realtà, era iniziata addirittura nel 2013, quando dopo essere stato esonerato dall’Inter venne ingaggiato dalla Rai, in concomitanza della Confederations Cup. Successivamente è stato opinionista anche per Fox Sports. A dicembre 2016 Stramaccioni fu la seconda voce della telecronaca targata Rai della Supercoppa italiana Juventus-Milan, sostituendo a sorpresa Walter Zenga.

La versione opinionista/telecronista di Stramaccioni è molto apprezzata, da critici e pubblico. Dopo Euro 2024, i cui match si disputano nel periodo in cui Strama non è sotto contratto con Dazn (il campionato di Serie A, ovviamente è fermo), non si esclude che la collaborazione con RaiSport – intenzionata a trattenere Lele Adani, tentato a sua volta proprio da Dazn – prosegua.

Andrea Stramaccioni vicino al ritorno in panchina

Da segnalare una curiosità: dieci giorni fa il nome di Stramaccioni è circolato tra quelli papabili a sostituire Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese (che ha già allenato nella stagione 2014-2015). L’ipotesi alla fine non si è concretizzata e così è stato Fabio Cannavaro a guidare, all’esordio, i bianconeri contro la Roma nella partita che lo stesso Stramaccioni aveva commentato su Dazn prima che venisse sospesa per il malore di N’Dicka.