Il giorno dopo il fuori onda trasmesso da Striscia la notizia, Andrea Giambruno non è alla conduzione di Diario del Giorno, lo spazio di approfondimento del Tg4 in onda ogni pomeriggio su Rete 4. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli.

L’assenza del compagno di Giorgia Meloni è legata alle polemiche sollevate dal servizio proposto ieri sera dal tg satirico di Canale 5? Oppure si tratta di una sostituzione già prevista, dovuta al fatto che il giornalista nella giornata odierna è impegnato in un congresso a Pavia dal titolo ‘Gli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile’ (come da tweet del nostro Massimo Falcioni e come da comunicato stampa riportato anche dalla Gazzetta dell’Emilia).

andrea giambruno assente a diario del giorno dopo il fuori onda di striscia. il motivo? un impegno ad un congresso a pavia programmato da giorni. pic.twitter.com/7icC305L3I — Massimo Falcioni (@falcions85) October 19, 2023

Nel corso della puntata di oggi di Diario del giorno non è stato fatto alcun riferimento all’assenza di Giambruno. Secondo quanto riferiscono da Mediaset, non c’è alcun caso, in quanto Giambruno molto spesso conduce il programma soltanto dal lunedì al mercoledì, mentre il giovedì e il venerdì al timone si alternano altri giornalisti. Dunque, fanno sapere dal Biscione, non c’è alcun nesso con il servizio di Striscia la notizia.

Salvo colpi di scena, insomma, Andrea Giambruno tornerà regolarmente alla guida di Diario del giorno domani, venerdì 20 ottobre. In quell’occasione sapremo se commenterà il polverone mediatico che si è sollevato per il fuori onda trasmesso da Striscia o se invece lo ignorerà.