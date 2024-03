Andrea Favaretto: chi è l’esperto di Matrimonio a Prima Vista

Ad arricchire il team di esperti di ‘Matrimonio a prima vista‘, il docureality, in onda ogni mercoledì, su Real Time, giunto all’undicesima stagione, c’è anche Andrea Favaretto. Life coach specializzato in programmazione neurolinguistica, ha analizzato la sfera comunicativa e relazionale. Il suo lavoro, per usare le sue stesse parole, consiste nel far prendere consapevolezza alle persone di come comunicano con se stesse e con gli altri, far comprendere le situazioni e quali strategie utilizzare. Insegna a lavorare su obiettivi precisi.

Chi è Andrea Favaretto di Matrimonio A prima vista? Età, lavoro, Instagram

Nato a Pavia il 15 aprile 1973 (sotto il segno dell’Ariete, ed ha 51 anni), da oltre vent’anni Andrea Favaretto si occupa di formazione e sviluppo personale ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti nel campo della seduzione in Italia. Fondatore dell’Unconventional Coaching School® e del programma Successo Senza Sforzo, ha formato risorse di grandissime aziende e attualmente ricopre il ruolo di life coach di imprenditori, dirigenti, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Felicemente sposato, tiene molto alla sua privacy e per questo si sa pochissimo della sua vita privata.

Ha un profilo Instagram @andreafavaretto13 che ad oggi conta oltre 1700 followers.

Ha pubblicato diversi libri come ‘Il sistema del successo senza sforzo. Azzera lo stress, aumenta le performance e crea più tempo per ciò che conta davvero, Sempre pronti. I princìpi non convenzionali che creano le alte performance, Dimentica i Due di Picche Diventa un Asso di Cuori. Sé el As de corazones, Il linguaggio del corpo, Come sedurre una donna, Come sedurre un uomo, #Oltre la PNL. Strategie semplici per il miglioramento personale.

E’ anche autore di un Podcast, Questioni di Fava (“La qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all’equilibrio che riusciamo a creare nelle 3 aree principali: Lavoro – Salute – Relazione. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie piu semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast, io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questioni di Fava”).