Analisi Auditel della serata di sabato 11 marzo 2023

L’analisi Auditel di sabato 11 marzo ha come fulcro la sfida tra l’ultima puntata di C’è Posta per Te su Canale 5 e la finale di The Voice Kids su Rai 1, seconda di due puntate previste per questa prima edizione.

Nell’analisi Auditel di ieri sera partiamo, dunque, dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la linea del 25% di share, ma con la curva arancione del Tg5 subito sotto, curva questa che raggiunge la linea del Tg1 a fine edizione. La curva nera del Tg La7 si posiziona poco sopra la soglia del 5% di share, idem per quella rossa del Tg2.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno fra il 20 ed il 25% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia subito sotto. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole al terzo posto, curva che si spinge fin verso la linea del 10% di share. Segue la curva azzurra di Italia 1 con l’inossidabile telefilm NCIS.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che si porta al comando toccando il 30% di share con l’ultima emissione stagionale del varietà C’è posta per te e con la curva blu dello spettacolo musicale di Rai1 The voice kids che segue dapprima sulla linea del 20% e poi sempre più in alto fino a toccare il 30% di share a fine puntata, quando si porta ad un solo punto dalla curva di C’è posta per te. Fra le altre curve affiora al terzo posto la curva del culturale Sapiens su Rai3 nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata poi con il finale di Voice kids 2023 che tocca il 30% di share, mentre la curva arancione di C’è posta per te chiude toccando il picco dl 39% di share.