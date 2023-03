Questa sera, sabato 11 marzo 2023, andrà in onda su Rai 1, la finale della prima edizione di The Voice Kids, talent show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri nel ruolo di coach.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Fremantle e Marco Tombolini ed è il secondo spin-off di The Voice of Italy dopo The Voice Senior. La regia è a cura di Sergio Colabona.

The Voice Kids 2023, finale dell’11 marzo: anticipazioni e ospiti

In questo secondo e ultimo appuntamento della prima edizione di The Voice versione kids è già tempo di finale.

Nell’esordio della scorsa settimana i “coach” hanno formato le loro squadre composte da tre concorrenti ciascuno. Loredana Bertè schiererà Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento), Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano), e Melissa Agliottone (12 anni, da Sant’Elpidio al Mare, Fermo).

Il team di Gigi D’Alessio vedrà protagonisti Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta), Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia) e Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa).

Clementino porterà invece in finale Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo), Rosario Caci (9 anni, da Gela), e Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano).

Infine, i Ricchi e Poveri con Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova), Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi) e Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta).

Al termine delle dodici esibizioni ciascun “coach” sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di esibizioni, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di The Voice Kids.

Superospite della serata Mr.Rain, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara.

The Voice Kids 2023, concorrenti e coach: chi sono?

I coach di questa prima edizione del talent show sono gli stessi che abbiamo visto a The Voice Senior ossia Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

I concorrenti che si presenteranno alle Blind Audition avranno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Prima delle esibizioni, Antonella Clerici andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti.

The Voice Kids 2023, finale 11 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire The Voice Kids in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, sul sito RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.