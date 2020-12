Analisi Auditel della serata di lunedì 7 dicembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 con un panorama inedito dovuto al traino del Tg1 che ieri era fatto dalla Prima della Scala e con la curva blu che parte molto sotto la linea del 20% di share. Abbiamo così la curva arancione del Tg5 che parte al comando al 22% di share, poi la curva del Tg1 risale chiudendo al comando sempre al 22% di share. La curva nera del Tg La7 si ferma al 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva fin verso il 9% di share.

L’access time vede un testa a testa fra le curve di Striscia la notizia (con il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla conduzione) e Soliti ignoti, entrambe che scorrono fra il 15 ed il 20% di share e con la curva blu del game show di Rai1 che poi s’impenna sul finale chiudendo al 22% di share e superando Striscia. Il dato dell’esatta sovrapposizione è per Soliti Ignoti 18.11% di share e 4.984.000 telespettatori e per Striscia 17.83% di share e 4.907.000 telespettatori. La curva arancione di Striscia la notizia invece si ferma poco sotto il 20%, poi però prosegue la corsa in solitaria per ben 18 minuti dopo la chiusura dei Soliti ignoti (nessuno dice niente per questi sfori?) ma senza alcuna impennata fermandosi sulla linea del 20%, penalizzando in qualche modo il Grande fratello vip 5 ed in un certo senso pure se stessa (vale la pena tutto ciò per -forse- 100.000 telespettatori in più?).

Prime time con la curva blu della fiction di Rai1 Vite in fuga al comando appena sotto la linea del 20% di share e con la curva arancione di Striscia la notizia che si posiziona poco sopra la soglia del 15% di share. Bene la curva verde di Report che scorre stabile e piatta (segno di ottima permanenza) sulla linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale del Grande fratello vip 5 nettamente al comando fin verso il 31% di share e con tutte le altre curve che scorrono nei pressi della soglia del 5% di share, con la linea gialla di Rete 4 del finale di Quarta repubblica che affiora sulle altre.