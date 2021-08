Analisi Auditel della serata di lunedì 2 agosto 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 17% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 14% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Paperissima sprint che raggiunge sostanzialmente stabile attorno al 14% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Un posto al sole, quindi vediamo le curve dei due access informativi In onda e Stasera Italia estate nei pressi del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 con il lungometraggio che ricorda nel titolo un vecchio quiz di Canale 5 condotto da Fabrizia Carminati e Stefano Santospago, The help, curva questa che scorre sulla linea del 15% di share, per poi decollare sul finale al 24% di share. Segue la curva rossa di Rai2 con il programma di varietà Il circolo degli anelli piuttosto stabile nei pressi della linea del 10% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con il film Terapia di coppia per amanti, dapprima insieme alla curva di Rai2 al 10% poi in calo fino a toccare la curva verde della replica di Report sulla terza rete Rai. Segue poi la curva gialla dell’informativo estivo di Rete 4 Controcorrente.

Seconda serata con un mix di curve nella corsia che va dal 5 al 10% di share, precisamente le curve di Canale 5, Rai2 e Rai1, mentre tutte le altre curve si trovano al di sotto della soglia del 5% di share.