Ascolti tv lunedì 2 agosto 2021 con l’argento di Vanessa Ferrari

Gli ascolti tv di un altro lunedì medagliato con l’argento di Vanessa Ferrari al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che supera i 2,3 milioni di telespettatori su Rai 2 al momento del suo esercizio, anche se è l’atletica leggera con oltre 3 milioni di telespettatori a cavallo dell’edizione del Tg2 delle 13 a dare le maggiori soddisfazioni sul fronte ascolti olimpici a Rai 2. Nel prime time la classifica è guidata facilmente dal film The Help su Rai 1, con Il Circolo degli Anelli sempre più seguito in tv e sui social: la banda di Alessandra De Stefano, e soprattutto la brillantezza di Sara Simeoni, hanno conquistato sera dopo sera pubblico e critica. Medaglia di bronzo, per restare sulla metafora olimpica per il film di Canale 5 Terapia di coppia per amanti, mentre l’approfondimento estivo di Rete 4, Controcorrente, con Veronica Gentili si attesta sugli 850mila telespettatori, qualcosa in più del debutto della scorsa settimana.

Prime Time

Su Rai 1 Il film The Help ha registrato 2.564.000 telespettatori, share 16,36%.

ha registrato 2.564.000 telespettatori, share 16,36%. Su Rai 2 Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 9,07%.

ha registrato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 9,07%. Su Rai 3 Report ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 6,30%.

ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 6,30%. Su Canale 5 Il film Terapia di coppia per amanti ha registrato un netto di 1.404.000 telespettatori, share 8,23%.

ha registrato un netto di 1.404.000 telespettatori, share 8,23%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 709.000 telespettatori, share 3,83% e nel programma 691.000, 4,76%.

ha registrato nella presentazione 709.000 telespettatori, share 3,83% e nel programma 691.000, 4,76%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 855.000 telespettatori, share 5,54%.

ha registrato 855.000 telespettatori, share 5,54%. Su La7 Il film Il socio ha registrato 475.000 telespettatori, share 3,23%.

ha registrato 475.000 telespettatori, share 3,23%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 555.000 telespettatori, share 3,25%.

è stata vista da 555.000 telespettatori, share 3,25%. Su Nove Il film Lara Croft: Tomb Raider – La Culla Della Vita ha registrato 331.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3165.000 telespettatori, share 17,05%.

ha registrato 3165.000 telespettatori, share 17,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.860.000 telespettatori, share 9,95%.

ha registrato 1.860.000 telespettatori, share 9,95%. Su Rai 3 Blob 797.000, 5,06%. Caro Marziano 886.000, 5,14%. Un posto al sole 1300.000, 7%.

797.000, 5,06%. 886.000, 5,14%. 1300.000, 7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2387.000 telespettatori, share 12,85%.

ha registrato 2387.000 telespettatori, share 12,85%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 904.000 telespettatori, share 4,94%.

ha registrato 904.000 telespettatori, share 4,94%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 906.000 t1elespettatori, share 5,10% e 1.097.000, 5,86%.

ha registrato 906.000 t1elespettatori, share 5,10% e 1.097.000, 5,86%. Su La7 In onda ha registrato 907.000 telespettatori, share 4,89%.

ha registrato 907.000 telespettatori, share 4,89%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.143.000 telespettatori, share 20,17% e nel game un netto di 3.215.000, 24,05%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.143.000 telespettatori, share 20,17% e nel game un netto di 3.215.000, 24,05%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 914.000 telespettatori, share 8,95% e nel game un netto di 1.385.000, 10,82%.

ha registrato nella presentazione 914.000 telespettatori, share 8,95% e nel game un netto di 1.385.000, 10,82%. Su Italia 1 CSI ha registrato 403.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 403.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 717.000 telespettatori, share 4,53%.

ha registrato 717.000 telespettatori, share 4,53%. Su La7 The Good Wife ha registrato 51.000 telespettatori, share 0,52% e 89.000, 0,71%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 689.000 telespettatori, share 14,62%. Dedicato 574.000, 10,37%. Don Matteo nella prima 768.000, 9,31% e nella seconda 1.269.000, 10,60%.

ha totalizzato un netto di 689.000 telespettatori, share 14,62%. 574.000, 10,37%. nella prima 768.000, 9,31% e nella seconda 1.269.000, 10,60%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato un netto di 1.458.000 telespettatori, share 24,89%. Ciclismo su pista un netto di 1.326.000, 25,20%. Tuffi 1277.000, 24,68%. Beach Volley 1.239.000, 24,69%. Ciclismo su pista 1.601.000, 29,28%. Ginnastica artistica femminile con l’argento di Vanessa Ferrari 2.342.000, 33,33%. Atletica leggera 3.200.000, 31,12%.

ha registrato un netto di 1.458.000 telespettatori, share 24,89%. Ciclismo su pista un netto di 1.326.000, 25,20%. Tuffi 1277.000, 24,68%. Beach Volley 1.239.000, 24,69%. Ciclismo su pista 1.601.000, 29,28%. Ginnastica artistica femminile con l’argento di Vanessa Ferrari 2.342.000, 33,33%. Atletica leggera 3.200.000, 31,12%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 222.000, 4,29%, nel programma 262.000, 5,08% e nel segmento Extra 202.000, 3,90%. Elisir d’Estate 211.000, 3,85%. Dopo il TG Quante Storie 374.000, 3,49% e 310.000, 2,54%. Passato e presente 331.000, 2,43%.

ha registrato nella presentazione 222.000, 4,29%, nel programma 262.000, 5,08% e nel segmento Extra 202.000, 3,90%. 211.000, 3,85%. Dopo il TG 374.000, 3,49% e 310.000, 2,54%. 331.000, 2,43%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.017.000 telespettatori, share 11,77%.

ha registrato 1.017.000 telespettatori, share 11,77%. Su Italia 1 Bones ha registrato 158.000 telespettatori, share 1,94%.

ha registrato 158.000 telespettatori, share 1,94%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 114.000 telespettatori, share 1,73%. Dopo il Tg Il Segreto 163.000, 1,42%. Un detective in corsia 325.000, 2,44%.

ha ottenuto 114.000 telespettatori, share 1,73%. Dopo il Tg 163.000, 1,42%. 325.000, 2,44%. Su La7 Omnibus ha registrato 146.000 telespettatori, share 3,10%, nel segmento News 111.000, 3,20% e nel Dibattito 135.000, 2,60%. Coffee Break 112.000, 2,15%. L’aria che tira Estate 153.000, 2,16%; L’aria che tira Estate – Oggi 226.000, 1,97%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.096.000, 8,55%. Il paradiso delle signore ha registrato 883.000, 8,38%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 792.000, 8,70% e nella seconda 1.303.000, 14,72%.

1.096.000, 8,55%. ha registrato 883.000, 8,38%. ha registrato nella prima parte 792.000, 8,70% e nella seconda 1.303.000, 14,72%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato 2.687.000 telespettatori, share 23,34%. Atletica leggera 3135.000, 24,36%. Beach Volley 2.133.000, 21,18%. Ginnastica Artistica ha ottenuto 1.959.000, 21,19%. Record 1.325.000, 15,73%. Tokyo 2020 Best of un netto di 1.268.000, 10,83%.

ha registrato 2.687.000 telespettatori, share 23,34%. Atletica leggera 3135.000, 24,36%. Beach Volley 2.133.000, 21,18%. Ginnastica Artistica ha ottenuto 1.959.000, 21,19%. 1.325.000, 15,73%. un netto di 1.268.000, 10,83%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 682.000 telespettatori, share 7,28%.

ha registrato 682.000 telespettatori, share 7,28%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.362.000 telespettatori, share 17,03%. Una Vita 2.144.000, 16,33%. Brave and Beautiful 1.764.000, 15,48%. Love is in the air 1.593 .000, 17,01%. Il film tv Rosamunde Pilcher – L’eredità di mio padre un netto di 981.000, 11,18%.

ha registrato 2.362.000 telespettatori, share 17,03%. 2.144.000, 16,33%. 1.764.000, 15,48%. 1.593 .000, 17,01%. Il film tv un netto di 981.000, 11,18%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 451.000 telespettatori, 3,27%. Will & Grace un netto di 195.000, 2,23%.

ha registrato 451.000 telespettatori, 3,27%. un netto di 195.000, 2,23%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 570.000 telespettatori, 4,67% di share. Il film La veglia delle aquile un netto di 260.000, 2,92%.

ha registrato un netto di 570.000 telespettatori, 4,67% di share. Il film un netto di 260.000, 2,92%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 125.000 telespettatori, share 1,19%. La7 Doc 79.000, 0,92%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato 464.000 telespettatori, share 7,48%.

ha registrato 464.000 telespettatori, share 7,48%. Su Rai 2 Record ha registrato 587.000 telespettatori, share 8,22%. Go Tokyo 315.000, 8,03%.

ha registrato 587.000 telespettatori, share 8,22%. 315.000, 8,03%. Su Rai 3 Il fattore umano 450.000, 3,80%. Tg3 LineaNotte ha registrato 339.000 telespettatori, share 4,73%

450.000, 3,80%. ha registrato 339.000 telespettatori, share 4,73% Su Canale 5 Il film Moglie e marito ha registrato un netto di 454.000 telespettatori, share 6,28%

ha registrato un netto di 454.000 telespettatori, share 6,28% Su Italia 1 Barbarians – Roma sotto attacco ha registrato 232.000 telespettatori, share 4,51%.

ha registrato 232.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Il film Magic Mike ha registrato un netto di 118.000 telespettatori, share 2,57%.

ha registrato un netto di 118.000 telespettatori, share 2,57%. Su La7 Camera con vista ha registrato 73.000 telespettatori, share 1,40%.

TG

Tg1 ore 13:30 2441.000, 17,72%; ore 20:00 3955.000, 24,45%.

2441.000, 17,72%; 3955.000, 24,45%. Tg2 ore 13:00 3611.000, 28,13%; ore 20:30 2225.000, 12,35%.

3611.000, 28,13%; 2225.000, 12,35%. Tg3 ore 14:30 1304.000, 10,32%; ore 19:00 1433.000, 11,94%.

1304.000, 10,32%; 1433.000, 11,94%. Tg5 ore 13:00 2423.000, 18,70%; ore 20:00 2677.000, 16,25%.

2423.000, 18,70%; 2677.000, 16,25%. Studio Aperto ore 12:25 1152.000, 10,16%; ore 18:30 516.000, 5,25%.

1152.000, 10,16%; 516.000, 5,25%. Tg4 ore 12.00 266.000, 2,85%; ore 18:55 498.000, 4,08%.

266.000, 2,85%; 498.000, 4,08%. Tg La7 ore 13:30 367.000, 2,67%; ore 20:00 761.000, 4,64%.

