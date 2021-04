Analisi Auditel della serata di domenica 25 aprile 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sulla consueta linea del 20% o poco sotto, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 7%.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 16 ed il 21% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint sotto la linea del 15% di share. Seguono poi rispettivamente le curve di Rai3 con il programma di varietà Che tempo che fa al 10% e la curva nera di La7 con il talk show Non è l’arena.

Prime time con le curve di Rai1 con la debole Compagnia del cigno e Canale 5 con il gioco a premi Avanti un altro pure di sera che scorrono appaiate sulla linea del 15% di share, con una staffetta al comando a dipendenza dei rispettivi neri. In sovrapposizione (21:37-23:36) abbiamo il 14,69% per La compagnia del cigno e 14,21% per Avanti un altro di sera.

In un primo momento scorre al terzo posto la curva del varietà di Rai3 Che tempo che fa attorno al 10%, seguita da Non è l’arena al 7%, poi in corso di serata la curva verde del varietà di Fabio Fazio precipita sotto la linea del 10% e va a far compagnia alla linea nera del programma di Massimo Giletti attorno all’8% di share, quest’ultima poi che opera il sorpasso e terminato lo show di Fazio e le prime serate delle ammiraglie agguanta attorno alla mezzanotte il comando sfiorando la linea del 15% di share parlando del caso del figlio di Beppe Grillo.

Seconda serata poi, curva nera a parte di cui abbiamo già detto, con la linea gialla di Rete 4 che sfonda il muro del 10% di share con il finale del mitico film Il miglio verde.