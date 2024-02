Analisi Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 30% di share e 6 milioni di telespettatori e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share e i suoi affezionati 4 milioni di telespettatori. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Primafestival che scorre fin verso il 37% di share e 8 milioni di telespettatori e con la curva di Striscia la notizia che scorre sulla linea del 10% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Poi con Sanremo start la curva di Rai1 vola fin verso il 50% di share e oltre 10 milioni di telespettatori.

Prime time con la curva blu di Rai1 naturalmente domina la seconda serata con il Festival di Sanremo 2024 scorrendo nella corsia che va dal 50 al 60% di share, sfondando il muro dei 14 milioni di telespettatori. Picco in valori assoluti della serata alle ore 21:27 con 15.236.000 telespettatori mentre Giorgia Todrani invita sul palco Mr. Rain presentatore di Alfa. Fra le altre offerte affiora la curva arancione di Canale 5 che proponeva la telenovela Terra amara, curva che scorre poco sopra la linea dei 2 milioni di telespettatori ed il 10% di share. La curva blu dello share scorre dapprima attorno al 60% di share, per poi salire al 70% a fine puntata. I valori assoluti poi scemano naturalmente sotto i 2 milioni di telespettatori.

Media della serata pari a 10.361.000 telespettatori ed il 60,01% di share. Nel confronto con la seconda serata dell’edizione precedente ascolti leggermente inferiori (-1,7% in AMR e -2,2% di share). Durata simile a quella della seconda serata 2023 con una permanenza che si mantiene su medesimi livelli. In calo, invece, i contatti (-1,8% vs 2023 e -2,1% vs esordio 2024), nonostante un totale ascolto in aumento. Tiene bene sul pubblico maschile giovane, ieri ancora prossimo al 78% di share e con valori superiori rispetto alla puntata omologa 2023, ma evidenzia flessioni trasversali su tutti gli altri target.

Curve share minuto per minuto

Curve assoluti minuto per minuto