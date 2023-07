Analisi Auditel della giornata di mercoledì 12 luglio 2023

Partiamo con l’analisi Auditel di ieri dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la curva blu di Tgunomattina estate che parte dal 9% e si inerpica fino al 19% di share. La sfida dei Tg delle 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 26% di share, mentre la curva blu del Tg1 si ferma al 25% di share.

In seguito troviamo al comando sulla linea del 20% di share la curva arancione di Morning news. Segue poco sopra la linea del 15% di share la curva blu di Unomattina estate. Curva questa che poi tocca il 19% attorno alle 11 e poi anche nel corso di Camper in viaggio. In questa fase il programma con Roberta Morise e Tinto sfiora la curva arancione delle repliche di Forum, che si ferma al 20%. Per la precisione Camper in viaggio tocca il 19,91% di share. La sfida dei Tg delle ore 13 è vinta dalla curva del Tg5 che sfonda il muro del 25%, con la curva del Tg2 al 14% di share. Il Tg1 dell’una e mezza tocca pure lui il 25% di share.

Il pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la arancione di Canale 5 sempre nettamente in testa fin verso il 26% con il trenino delle soap, Beautiful, Terra amara e La promessa e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 19%. Vediamo poi la curva blu di Don Matteo che arriva al 14% di share. Calo poi della curva di Rai1 con la soap Sei sorelle all’11%. Superata dalla curva rossa del Tour de France che frena l’ascesa di Estate in diretta. La curva rossa del ciclismo transalpino di Rai2 tocca il 16% di share. Terminato il Tour de France vediamo la curva di Estate in diretta che vola fin verso il 20% di share.

Il preserale e l’access

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu di Reazione a catena che arriva al 27%, con la curva di Caduta libera che ferma al 19%,. Segue poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che non va oltre il 14% di share. Passando poi alla sfida dei Tg delle ore 20 vediamo al comando la curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21%, La curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle otto e mezza si ferma all’8% di share. La sfida dell’access time è vinta dalla curva blu di Techetechetè che tocca il 19% di share. Segue la curva di Paperissima sprint che scorre poco sotto la linea del 15% di share. Terza la curva verde di Un posto al sole all’11% di share.

L’analisi Auditel del prime time

Chiudiamo la nostra analisi Auditel di ieri con il Prime time. Li vediamo un testa a testa fra le curve di Rai1 con il film Il sapore del successo e Rai3 con Chi l’ha visto. Quest’ultima che poi opera il sorpasso toccando il 16% di share. Terza in comoda la curva di Canale 5 attorno al 10% con Il risveglio di un popolo. Testa a testa poi fra il 5 ed il 10% di share fra le curve di Rai2 e Rete 4. Fanalino di coda la linea nera di La7. Seconda serata vinta dalla curva gialla di Zona bianca che tocca l’11% di share.