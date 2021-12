Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 12 dicembre 2021

Con quel tocco di varietà family alla “Tu si que vales” cresce in share Amici di Maria De Filippi, con Domenica in che comunque tiene ed insieme son sempre Maria De Filippi e Mara Venier a monopolizzare il pomeriggio del giorno di festa. Ha il suo bel pubblico Rai3 dapprima con Lucia Annunziata e poi con Camila Raznovich.

Ma andiamo con ordine e vediamo le nostre curve partendo dalle ore 14 con la linea arancione di Canale 5 che si porta subito al comando con lo spettacolo musicale Amici che parte al 15% per poi toccare la linea del 20% di share. Segue in crescita nel primo blocco la curva blu di Rai1 di Domenica in, poi in calo fin verso la soglia del 15% e poi di nuovo in salita nell’ultima parte del programma al 18% di share. Terza assoluta la curva verde di Rai3 con In mezz’ora che scorre sulla linea del 5% di share, dopo aver raggiunto l’apice al 14% durante i Tg Regionali.

La curva di Canale 5 poi resta al comando, seppur calante, con il varietà Verissimo, con la curva blu di Da noi a ruota libera che scende fin sotto la linea del 15% di share, con però la curva verde del Kilimangiaro in crescita al 10% di share. Come sempre in vantaggio la curva blu di Rai1 nella sfida dei preserali, curva questa con L’eredità che tocca il 22% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Caduta libera che si ferma al 19% di share. . La linea verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali si ferma al 15% di share.