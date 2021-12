Sabrina Ferilli è stata il giudice della gara di canto nella puntata di Amici 2021 in onda oggi, domenica 12 dicembre. I cantanti del talent show, come in ogni appuntamento speciale pomeridiano, si esibiscono davanti ad un personaggio famoso che dovrà valutarli dopo le loro esibizioni. I meno apprezzati saranno automaticamente in sfida, la settimana dopo, per confermare il loro posto all’interno del talent show. Dopo Christian De Sica e Giorgia, questa settimana ecco arrivare Sabrina Ferilli, reduce dal suo impegno a “Tu sì que vales”. In studio, l’attrice ha ritrovato l’amica Maria De Filippi e Rudy Zerbi, anche lui giudice del programma di successo del sabato sera. Ma non solo loro, perché è arrivato anche… Giovannino.

Il rapporto “amore-odio” tra Sabrina Ferilli e Giovannini, nel programma di Canale, è stato al centro delle puntate, con diversi sketch tra la bella e simpatica attrice e il misterioso personaggio che si nasconde sotto un mantello e un costume rosso (con viso colorato di blu e grossi occhi). Fin dal primo incontro, tra i due è nata un irresistibile antagonismo con i classici canoni comici. “Sabrina… boom!” si vendicava lui, quando la Ferilli si rifiutava di assecondare i suoi capricci. E in studio partiva uno scoppio assordante che faceva sobbalzare pubblico e giudici (Sabrina in primis). E tra spaventi improvvisi (“M0rtacci tua!”), inseguimenti nel backstage del programma per riuscire ad acchiapparlo e minacce (“Ma perché lo vuoi menare?” “Perché mi rompe li c0*oni”), gli incontri tra Sabrina Ferilli e Giovannino sono diventati un vero e proprio tormentone molto atteso in “Tu sì que vales”. Del resto, la presenza dell’attrice è ormai risultata fondamentale per lo show, proprio per la sua spontaneità di reazioni e commenti (sì, inclusa qualche parolaccia che ormai, fortunatamente, non scandalizza più).

Terminato “Tu sì que vales”, poteva Sabrina Ferilli, quindi, durante la sua ospitata ad Amici 2021, non ritrovare l’amico nemico Giovannino? Certo che no. Ed ecco il rumore delle scarpette, dei passi, nei corridoi e la presenza nello studio per donare caramelle ai giudici e scontrarsi con la diffidente attrice. Ballare e cantare con lei erano le missioni dei due, in tema con il senso del talent show, nonostante una refrattaria Sabrina che si è prestata al gioco (Qui il video del suo arrivo in studio)

E ai “boom” puntualmente arrivati. Un duo che funziona proprio grazie allo stuzzicarsi reciproco e spontaneo…