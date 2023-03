Come già sappiamo, Amici e Uomini e Donne, i programmi pomeridiani condotti da Maria De Filippi, entrambi in onda su Canale 5, stanno osservando un periodo di lutto a causa della morte di Maurizio Costanzo, scomparso improvvisamente lo scorso venerdì. L’ultimo saluto al conduttore e giornalista romano si è tenuto lunedì scorso, con i funerali solenni che si sono celebrati nella Chiesa degli Artisti, a Roma, andati in onda su Rai 1 e Canale 5.

Uomini e Donne non va in onda dal giorno della morte di Costanzo, 24 febbraio 2023. Il giorno dopo, sabato 25, il consueto appuntamento con C’è posta per te è stato sostituito con un omaggio a Costanzo, con le repliche di due speciali del suo celebre talk show, In ordine alfabetico, con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, andato in onda nel 1999, e I tre tenori, con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, andato in onda nel 1998.

Domenica 26, invece, è saltato anche lo speciale di Amici 22. Martedì 28, infine, Uomini e Donne e Amici sono stati sospesi dalla messa in onda per il resto della settimana.

Le registrazioni del talent show e del dating show di Maria De Filippi riprenderanno questa settimana.

Stando a quanto condiviso dal profilo Instagram di LorenzoPugnaloni.it, questo venerdì verrà registrato l’ultimo speciale pomeridiano di Amici 22, prima dell’inizio della fase serale del programma, fissato per sabato 18 marzo. Lo speciale che verrà registrato venerdì andrà in onda domenica 12 marzo.

Questa domenica, 5 marzo, invece, andrà in onda su Canale 5 lo speciale di Amici registrato lo scorso 23 febbraio.

Le registrazioni di Uomini e Donne, invece, si sono interrotte ad un passo dalla scelta finale del tronista Federico Nicotera. Le nuove registrazioni del dating show pomeridiano di Canale 5 si terranno lunedì e martedì prossimo, 6 e 7 marzo.

Uomini e Donne e il daytime di Amici torneranno in onda a partire da lunedì prossimo. Per la cronaca, sabato 4 marzo, tornerà in onda anche C’è posta per te, in prima serata su Canale 5.