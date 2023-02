Oggi, giovedì 23 febbraio 2023, è stato registrato un nuovo speciale di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi. Il ventiduesimo speciale di quest’edizione andrà in onda domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Di seguito, trovate tutte le anticipazioni. Ovviamente, fermatevi qui con la lettura se non volete spoiler.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti di questa puntata sono stati Giorgia (che è stata anche l’ospite musicale di questo speciale), Veronica Peparini, Virginia Toppi e Samantha Togni.

Nella gara di canto (giudicata da Giorgia) Wax anche questa settimana è risultato al primo posto, ha cantato Nessuno mi può giudicare e Turista per sempre. Cricca al secondo posto con Light my fire, Aaron in terza piazza. Seguono poi Federica, NDG, Piccolo G., Mezkal, e infine Niveo.

Per quanto riguarda la gara degli inediti che mette in palio la produzione del brano (giudicata da Charlie Rapino) a vincere è Angelina con Ti chiedo scusa amore mio. Al secondo posto Aaron con Mi prenderò cura di te e al terzo Wax con Grazie. Questi tre cantanti hanno avuto la possibilità di produzione del loro brano. Al contrario, non hanno avuto la stessa possiblità Federica (Scivola), Cricca (che ha presentato Australia dedicandolo ad Isobel) e Niveo nel suo nuovo inedito. NDG invece non ha presentato un nuovo inedito.

Nella gara di ballo (con giudici Veronica Peparini, Samanta Togni, Virginia Toppi) è Alessio ad avere la meglio ballando Let me love you e Quelli come noi. Samu è primo per la classifica dei prof di ballo (anche lui si è esibito in due coreografie). Al terzo posto Mattia, seguono Megan, Paky e infine Benedetta.

Ramon e Maddalena sono ammalati e per questo non sono presenti in studio.

Per quanto riguarda le importantissime maglie del serale, i prof a questo punto sono arrivati ad una fase cruciale per la formazione delle squadre che vedremo poi al serale (quella che vedremo domenica sarà la penultima puntata del pomeridiano). Ad essersi presi la maglia in questa puntata sono in cinque. Per i ballerini Mattia, Samu e Alessio. Per i cantanti Federica e Wax. Rudy Zerbi lascia un punto interrogativo riguardo Piccolo G e Aaron. Non sa se portarli al serale.

Il ballerino Paky è stato eliminato da Alessandra Celentano, mentre Mezkal è stato eliminato da Rudy Zerbi ma ha la possibilità di poter fare i casting l’anno prossimo.