Uomini e Donne e Amici sospesi per tutta la settimana

Il lutto per la morte di Maurizio Costanzo continua inevitabilmente a comportare importanti variazioni nel palinsesto di Canale 5. Mediaset poco fa ha comunicato che Uomini e donne e Amici non andranno in onda almeno fino a venerdì prossimo, 3 marzo.

Al posto delle trasmissioni prodotte da Fascino e condotte da Maria De Filippi, andrà in onda il ciclo Rosamund Piclher (domani sarà la volta di Un amore senza tempo, giovedì di Una tata per Noah, mentre venerdì è ancora da definire). Regolarmente in palinsesto Beautiful, Terra Amara, Grande Fratello Vip e Un altro domani.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali che riguardino l’appuntamento della domenica pomeriggio di Amici, ma è presumibile che salti, come è saltato ovviamente quello di sabato scorso, giorno in cui è stata aperta per la prima volta la camera ardente del gigante del giornalismo televisivo. Idem dicasi per C’è posta per te, che, dopo essere stato cancellato la scorsa settimana, ad oggi risulta confermato nella collocazione del sabato sera di Canale 5.

Dunque, quando torneranno in onda Uomini e Donne e Amici? La data più probabile, al momento, pare essere quella di lunedì 6 marzo, ma in queste situazioni fare previsioni rischia di essere fuori luogo, considerando che di mezzo c’è il dolore per un grave lutto, arrivato peraltro in maniera inaspettata.

Da segnalare che i canali social delle trasmissioni fin qui citate sono fermi da venerdì, da quando cioè è stata resa pubblica la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Infine, ricordiamo che in questi minuti su Canale 5 al posto di Uomini e donne e di Amici va in onda la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma, già proposta in prima visione lo scorso venerdì 17 febbraio in prime time.