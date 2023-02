L’appuntamento di venerdì scorso di Buongiorno Mamma, saltato per lasciare spazio allo speciale di Matrix dedicato a Maurizio Costanzo, scomparso poche ore prima, andrà in onda su Canale 5 domani sera. Per la fiction con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova si tratterà della terza puntata. La serie tornerà in onda questa settimana anche nella consueta collocazione del venerdì, il 3 marzo, come sempre in prime time.

Buongiorno mamma non si fermerà al bis, in quanto va segnalato che domani pomeriggio, alle ore 14.10, su Canale 5 sarà proposta la replica della seconda puntata, già andata in onda in prima visione venerdì 17 febbraio.

La replica della fiction targata Lux Vide si concluderà alle 16.45, quando partirà il daytime del Grande Fratello Vip, e quindi andrà a sostituire in palinsesto la soap Terra amara e soprattutto Uomini e donne e Amici, ancora fermi per il grave lutto subito da Maria De Filippi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla data di ritorno in onda dei programmi della Fascino Pgt, società profondamente colpita dalla morte di Costanzo, che di essa è stato fondatore.

Per quanto riguarda Terra amara, invece, mercoledì 1 marzo dovrebbe tornare regolarmente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset subito dopo Beautiful.