Amici supera Canzonissima, ma la distanza resta invariata. I dati Auditel dell’11 Aprile 2026

Amici vince la serata contro Canzonissima per ribadire una leadership soggetta comunque a possibili variazioni. La sfida è aperta anche in access dove Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna totalizzano la stessa percentuale di gradimento.

Amici di Maria De Filippi si conferma leader televisivo del sabato sera al 23,1% di Share, ma Canzonissima resta vigile al 17,4% di Share. La distanza fra i due contenuti è chiara, ma la sfida può continuare perchè la concorrenza di Viale Mazzini non perde mordente. Due settimane di fila che i valori sono gli stessi. Vuol dire che il pubblico sta imparando a conoscere la nuova versione del grande classico della Rai.

Non sono da escludere, dunque, colpi di scena o sorprese nelle prossime settimane. La disputa televisiva fra le due reti ammiraglia entra nel vivo. Le reti cadette, invece, puntano su altro. Attenzione a Rai2 che ritrova Morgane – Detective geniale: serie che arriva a totalizzare il 5,5% di Share. La fiction, da quando è passata sulla rete cadetta di Viale Mazzini, ha conosciuto una crescita sostanziale rispetto alla presenza sull’ammiraglia in cui gli standard devono essere diversi.

Amici batte Canzonissima

Rai3 ripropone La pelle del mondo con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo al 2,1% di Share. Rete4 sceglie ancora una volta un capitolo della saga dedicata a Don Camillo e Peppone. La collana cinematografica dal titolo Nemici come Noi sta raccogliendo un successo crescente. Il ritorno di Don Camillo si attesta sul 6,7% di Share. Tutt’altro che basso al sabato sera. Italia Uno punta su un altro grande classico, ma di animazione, con i Minions pronti a totalizzare il 3,8% di Share.

La7 con In Altre Parole torna sugli standard di stagione arrivando al 7,5% di Share. La parte di trasmissione chiamata In Altre Parole…Ancora ottiene il 5,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie 4Ristoranti arrivando al 2,7% di Share. Nove con Accordi&Disaccordi raggiunge il 3,9% di Share.

Pari e patta tra De Martino e Scotti in access prime time

Il Canale 20 con Senza nome e senza regole conquista il 2,6% di Share. Su Rai4 Les Fantomes non va oltre lo 0,9% di Share. Su Iris Formula per un delitto si conferma al 2% di Share. RaiMovie, invece, resta all’1,2% di Share con Il sesto giorno. Pari e patta nella sfida del preserale italiano fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: chiudono entrambi al 23,4% di Share per una disputa televisiva che si conferma profondamente diversa ogni sera.