Amici supera Canzonissima, ma la distanza è minima. I dati Auditel del 21 marzo 2026

Amici comincia la propria cavalcata serale e l’esordio sembra essere positivo. La trasmissione di Maria De Filippi, con diverse sperimentazioni al suo interno (a partire dal gioco condotto da Alessandro Cattelan), comincia bene attestandosi sul 23,8% di Share. Tuttavia la competizione con la rete ammiraglia di Viale Mazzini resta serrata. L’esordio di Milly Carlucci con la nuova versione di Canzonissima ottiene il 22,5% di Share.

Un divario minimo che ha spiazzato le previsioni di Mediaset: Cologno Monzese con la trasmissione serale targata Fascino PGT sperava di prendere il largo, ma si è ritrovata a fare i conti con un esordio al di sotto delle aspettative. Ora Canale 5 mette in cascina la prima vittoria, in termini di ascolto, del sabato sera ma sa che per ottenere la leadership con continuità dovrà lottare puntata dopo puntata. Il revival di Raiuno è piaciuto al pubblico e non è detto che la curiosità collettiva non possa farsi strada con il passare delle settimane.

Amici leader in prime time, ma Canzonissima resta in scia

Le reti cadette hanno scelto altro, a partire da Rai2 che opta per FBI totalizzando il 3% di Share. Rai3, invece, sceglie una versione alternativa della divulgazione scientifica. La Pelle del Mondo, con la “strana coppia” Lillo-Mancuso, si attesta sul 2,6% di Share. Trasmissione in calo rispetto agli esordi, ma si tratta di un format nuovo da sperimentare. Il pubblico ha bisogno di prendere le misure rispetto a questo nuovo approccio divulgativo che mescola scienza, comicità e un pizzico di talk show.

Rete4 gioca sul velluto riproponendo un grande classico: Nati con la camicia, che riporta alla mente i fasti della coppia Bud Spencer e Terence Hill, ottiene il 4,7% di Share. Italia Uno sceglie il film d’animazione Cattivissimo Me arrivando al 3,5% di Share. Massimo Gramellini, su La7, arriva al 6,8% di Share con la trasmissione In Altre Parole. La seconda porzione di programma, dal titolo In Altre Parole Ancora, cala al 4,1% di Share complice l’orario piuttosto importante che spinge i telespettatori a congedarsi. Le medie stagionali sono comunque molto positive.

Scotti torna a superare De Martino in access

Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta dell’1,5% di Share con 4Ristoranti. Nove ripropone Accordi&Disaccordi arrivando al 3,6% di Share, il formato conferma una crescita ulteriore rispetto alle scorse settimane. Crescendo che garantisce solidità al canale WBD. Sul 20, invece, troviamo Into The Sun che guadagna l’1,8% di Share. Rai4 con Operation Napoleon si spinge leggermente oltre conquistando il 2% di Share. Iris, con Presunto innocente, non va oltre l’1,6% di Share. RaiMovie punta sul cult movie a tinte action dal titolo Bad Boys For Life totalizzando l’1,4% di Share.

Il preserale italiano vede vincere nuovamente La Ruota della Fortuna su Affari Tuoi (trend invertito rispetto alla sera precedente) con il 23,4% di Share. Il programma condotto da Stefano De Martino non va oltre il 22,7%. Confronto, anche in questo caso, tutt’altro che chiuso. La sfida dell’access prime time si conferma piuttosto agguerrita. I margini, così come le preferenze degli italiani, cambiano di puntata in puntata. Un duello catodico animato dai due volti principe delle rispettive reti ammiraglia.