Amici batte Canzonissima nella sfida del sabato sera. Scotti supera De Martino di un punto. I dati Auditel del 4 aprile 2026

Amici di Maria De Filippi non conosce sosta neppure durante il periodo pasquale. Il talent show di Mediaset si conferma una certezza per il pubblico, anche grazie alla presenza del format intrinseco – dal titolo Password – condotto da Alessandro Cattelan. Ora la trasmissione di Maria De Filippi può permettersi anche di perdere qualche punto rispetto alle passate edizioni. Il titolo è forte al punto da assicurare all’ammiraglia di Cologno Monzese il 23,2% di Share contro il 17,4% di Canzonissima.

La rete concorrente dalle parti di Viale Mazzini gira più lentamente, ma Milly Carlucci può contare su un programma in crescita. Non riesce ancora a tallonare il contenuto della Fascino PGT soltanto perché è ancora presto per determinare l’allungo definitivo. Il programma è un remake di quel che resta un grande classico della storia televisiva italiana e il pubblico ha bisogno di abituarsi a questo tipo di operazione.

Amici meglio di Canzonissima in prime time

Le altre reti fanno scelte diverse, a cominciare da Rai2 che opta per Morgane – Detective Geniale ferma al 5% di Share. La serie è iniziata su Rai1, successivamente è stata ricollocata per questioni di Auditel. In questo modo gli standard di gradimento sembrano essersi ricalibrati. Rai3, invece, sceglie La Pelle del Mondo restando sul 2,7% di Share. Rete4 propone un grande classico del cinema: Don Camillo, con Fernandel e Gino Cervi.

L’opera ottiene il 5,1% di Share ma la rete Mediaset punta a riproporre l’intera saga perchè l’operazione nostalgia possa colpire nel segno. Italia Uno, invece, ritrova Cattivissimo Me 3 al 4,8% di Share. La7 punta su In Altre Parole…Di Più: una sorta di BestOf della trasmissione a ridosso delle vacanze pasquali, l’idea ottiene il 4,2% di Share. In attesa che cominci il nuovo ciclo di puntate.

L’access torna a Scotti

Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per 4Ristoranti arrivando all’1,9% di Share. Sul Nove, invece, va in onda Lezioni Private che totalizza il 2,1% di Share. Il Canale 20 svetta al 3,8% di Share con il match in chiaro fra Atletico Madrid e Barcellona. Il Derby di Liga cattura l’interesse degli appassionati.

Su Rai4, con 4×4, lo Share si attesta intorno all’1,8% di Share. The Score, su Iris, conquista il 2,5% di Share. Corsari su RaiMovie non va oltre l’1,4% di Share. Il preserale vede La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti arrivare al 23,2% di Share contro il 22,2% di Share targato Affari Tuoi con Stefano De Martino alla conduzione.