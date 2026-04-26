Amici ancora in testa al Sabato sera, Canzonissima finale in crescendo. I dati Auditel del 25 Aprile 2026

Amici il serale supera Canzonissima che, però, cresce nel finale di stagione. Il programma di Raiuno verso la riconferma nel 2027. In preserale Scotti e De Martino restano quasi appaiati.

Amici – Il Serale resta una corazzata per Mediaset. La rete ammiraglia può contare su un titolo solido che, seppur accusi qualche momento di stanca, si rivela ugualmente apprezzato e gradito dalla maggioranza della platea televisiva. Lo confermano i dati che vogliono la trasmissione targata Fascino PGT al 21,8% di Share. Un gradimento pari quasi al 22% che conferma quanto il programma di Maria De Filippi sappia conservare il proprio successo.

La rete ammiraglia della concorrenza può, invece, parlare di prova superata. Canzonissima ottiene il 18,3% di Share su Raiuno. Una trasmissione che, settimana dopo settimana, ha dimostrato di saper tallonare una macchina televisiva collaudata come quella portata avanti da Cologno Monzese. Milly Carlucci e la sua squadra di lavoro hanno saputo dare nuova linfa a un titolo cult del passato, mettendolo in condizione di essere ancora spendibile.

Amici leader del sabato sera, Canzonissima in crescita

Infatti, con uno Share sempre più in crescita, si è guadagnato la riconferma (già annunciata) nel 2027. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone The Rookie al 3,5% di Share. Rai3 sceglie il film con Elio Germano dal titolo Berlinguer – La grande ambizione che totalizza il 4,6% di Share. Svetta su Rete4 il grande classico della commedia Don Camillo Monsignore ma non troppo. Il ciclo di film con Gino Cervi e Fernandel raggiunge il 7,1% di Share con uno degli episodi più seguiti della “saga”.

Si conferma una crescita esponenziale di settimana in settimana. Italia Uno propone Kung Fu Panda: il classico dell’animazione si attesta al 4,3% di Share. La7 invece resta sull’approfondimento e l’informazione con In Altre Parole di Massimo Gramellini, trasmissione che si attesta intorno all’8% di Share.

La Ruota della Fortuna in scia ad Affari Tuoi

La seconda parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora si ferma al 5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, guadagna il 2,5% di Share con 4Ristoranti. Nove ritrova Accordi&Disaccordi al 3,7% di Share. Sul Canale 20 Passenger 57 – Terrore ad alta quota si ferma al 3% di Share.

Su Rai4, El Nino si fa bastare l’1,7% di Share. La figlia del generale non va oltre il 2,3% di Share su Iris, mentre su RaiMovie Botte di Natale arriva all’1,6% di Share. La sfida preserale vede praticamente appaiati Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con De Martino leggermente avanzato al 23,6% di Share contro Scotti al 23,5%. La differenza è davvero minima per una sfida televisiva sempre più combattuta.